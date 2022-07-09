وأوضحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقرير سري موجه للدول الأعضاء، أنها "تحققت من أن إيران بدأت في تغذية مجموعة تتألف من 166 من أجهزة الطرد المركزي، من طراز (آي.آر-6) بغاز سداسي فلوريد اليورانيوم المخصب، بنسبة تصل إلى 5 بالمئة"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وفي يونيو الماضي، أظهر تقرير للوكالة أن إيران تصعد عملية تخصيب اليورانيوم من خلال الاستعداد لاستخدام مجموعة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة من طراز آي.آر-6 في موقع فوردو تحت الأرض، والتي يمكنها التبديل بسهولة أكبر بين مستويات التخصيب.

والسلسلة المؤلفة من 166 جهازا، هي ثاني مجموعة من أجهزة "آي.آر-6" يتم تركيبها في فوردو، وهو موقع مدفون داخل جبل، وهي السلسلة الوحيدة التي تحتوي على ما يسمى "الرؤوس الفرعية المعدلة" التي تسهل عملية التخصيب بدرجات نقاء مختلفة.