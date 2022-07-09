وقال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، في بيان: "هذا البرنامج التدريبي الجديد والطموح، هو المرحلة التالية من دعم المملكة المتحدة للقوات المسلحة الأوكرانية في حربها للتصدي للعدوان الروسي"، وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وأضاف وزير الدفاع الذي حضر التدريبات هذا الأسبوع: "بفضل خبرة الجيش البريطاني، سنساعد أوكرانيا على إعادة بناء قواتها وتكثيف مقاومتها، للدفاع عن سيادة البلاد وحقها في تقرير مستقبلها".

ووفقا لوزارة الدفاع، فقد تم حشد 1050 جنديا بريطانيا في هذا البرنامج، الذي ينظم في مواقع عسكرية شمال غربي وجنوب غربي وجنوب شرقي المملكة المتحدة.

وستستغرق كل دورة أسابيع و"ستزود المجندين المتطوعين أصحاب الخبرة المحدودة أو المعدومة، بالمهارات اللازمة ليكونوا فعالين في القتال على خط الجبهة"، حسب بيان لوزارة الدفاع البريطانية.

ويشمل التدريب استخدام الأسلحة والإسعافات الأولية والتقنيات الميدانية والدوريات وقانون النزاعات المسلحة.

وبمناسبة الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون - الذي استقال بعد ذلك بسبب سلسلة فضائح - إلى كييف في 17 يونيو، أعلن مقر رئاسة الوزراء أن لندن عرضت "تدريب ما يصل إلى 10 آلاف جندي كل 120 يوما".

واعتبر جونسون أن هذا البرنامج للتدريب العسكري "يمكن أن يغير معادلة هذه الحرب، من خلال توجيه أقوى العوامل، وهي تصميم الأوكرانيين على تحقيق النصر".