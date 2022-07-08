وكتب سوناك عبر تويتر "أترشح لأكون الرئيس المقبل لحزب المحافظين ورئيسكم للوزراء. فلنعد إرساء الثقة ولنعد بناء الاقتصاد ونوحد البلاد".

في مقطع فيديو تم تحميله إلى جانب تغريدته، قال الوزير السابق: "الأسرة هي كل شيء بالنسبة لي. وقد منحتني عائلتي فرصا كبيرة".

وأضاف: "لكن بريطانيا، بلادنا، هي التي منحتهم وملايين مثلهم فرصة لمستقبل أفضل.. أريد أن أقود هذا البلد في الاتجاه الصحيح".

وتابع قائلا: "هل نواجه هذه اللحظة بأمانة وجدية وتصميم، أم أننا نخبر أنفسنا بقصص خرافية مطمئنة قد تجعلنا نشعر بتحسن في الوقت الحالي ولكنها ستترك أطفالنا أسوأ حالا غدا؟".

وقال معترفا بأنه "يجب علي اغتنام على هذه الفرصة واتخاذ القرارات الصحيحة. لهذا السبب أنا أقف لأكون الزعيم القادم لحزب المحافظين ورئيس وزرائكم."

تاريخ سوناك

سوناك من مواليد مدينة ساوثهامبتون على الساحل الجنوبي لبريطانيا، ووالده كان مهاجرا هنديا قادما من كينيا، ووالدته كانت مهاجرة هندية قادمة من تنزانيا.

عمل والده طبيبا ووالدته في صيدلية، بينما درس سوناك في مدرسة داخلية للأولاد، بينما عمل كنادل في مطعم هندي خلال فصل الصيف.

تخرج من جامعة أوكسفورد المرموقة بتخصص يمزج بين الفلسفة والاقتصاد والسياسة، قبل أن يكمل دراسة الماجستير من جامعة ستانفورد في إدارة الأعمال.

ويعتبر سوناك (42 عاما) أحد المرشحين الأوفر حظا في هذا السباق. وكان أعلن الثلاثاء استقالته مع نظيره وزير الصحة السابق ساجد جويد بعد فضيحة جديدة طاولت حكومة بوريس جونسون.

ولوّح حزب العمال البريطاني، أكبر الاحزاب السياسية المعارضة في بريطانيا، الجمعة بطرح الثقة برئيس الوزراء بوريس جونسون لإخراجه من السلطة فورا، بعدما أُجبر على التنحي على أثر استقالات جماعية في حكومته.