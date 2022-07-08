ونُقل آبي، الجمعة، إلى المستشفى في وضعية حرجة، بعد تعرضه لإطلاق نار أثناء إلقاء كلمة خلال حملة انتخابية، في مدينة نارا بغرب البلاد.

وتحتجز الشرطة المتهم، الذي تردد أنه عضو سابق في قوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية.

وكشف وزير الدفاع الياباني، في تصريح صحفي: "بلغني أن رئيس الوزراء السابق يخضع حاليا لعملية نقل دم وأن الجهود تبذل لإنقاذ حياته".

إدانات دولية

وعلّق رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا على إطلاق النار، قائلا إنه "تصرف لا يغتفر"، وأدانه "بأقوى العبارات".

وأضاف كيشيدا أن آبي (67 عاما) في حالة خطيرة، وأبدى أمله في نجاة صاحب أطول فترة في رئاسة وزراء اليابان من هذه المحنة.

من جهته، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه شعر بالفزع والحزن الشديد لسماع خبر "الهجوم الخسيس" على رئيس وزراء اليابان السابق.

وأضاف جونسون، في تغريدة على تويتر: "قلبي مع عائلته وأحبائه".

كما ذكر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أنه "حزين جدا" لإطلاق النار على شينزو آبي، واصفا رئيس الوزراء الياباني السابق بأنه "صديق عزيز".

وكتب مودي على تويتر: "حزين جدا جراء الهجوم على صديقي العزيز آبي"، مؤكدا أن "أفكارنا وصلواتنا معه ومع أسرته وشعب اليابان".

أما وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن فأبرز أن الولايات المتحدة "تشعر بقلق عميق" بعد الهجوم بالرصاص على آبي.

وصرح بلينكن، للصحفيين على هامش اجتماع مجموعة العشرين في بالي "إنها لحظة حزينة جدا"، مؤكدا أن الولايات المتحدة "حزينة جدا وقلقة جدا".

وأضاف بلينكن "لا نعرف حالته الصحية"، مشيرا إلى أن "أفكارنا وصلواتنا معه ومع أسرته والشعب الياباني".

وكان بلينكن يتحدث في بداية اجتماع مع وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي، التي عبرت بدورها عن "خالص تعازينا ودعواتنا من أجل الشفاء العاجل لرئيس الوزراء السابق".

هذا وصرح وزير الخارجية التايلاندي دون برامودويناي لصحفيين في بانكوك أن رئيس الوزراء برايوت تشان أو تشا "مصدوم جدا لما حدث لرئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي"، مشيرا إلى أن "برايوت وآبي صديقان وتربط بينهما علاقة وثيقة نسبيا".