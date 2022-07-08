وأفادت البحرية الملكية في بيان أن "طائرة هليكوبتر كانت على متن الفرقاطة مونتروز رصدت زوارق سريعة تبتعد عن الساحل الإيراني في 28 يناير و25 فبراير، وتمت مصادرة عشرات الطرود التي تحتوي على أسلحة متطورة.

وأضاف البيان أن "الطرود المضبوطة أرسلت إلى بريطانيا للتحليل الفني الذي كشف أن الشحنة تحتوي على محركات صاروخية متعددة لصواريخ كروز من طراز 351 تصنعها إيران، ومجموعة تضم 358 صاروخ أرض جو".

ولم يذكر البيان المكان الذي كانت الصواريخ متجهة إليه، لكنه قال إن صاروخ كروز من طراز 351، الذي يبلغ مداه ألف كيلومتر، كثيرا ما تستخدمه جماعة الحوثي الإرهابية.

وقالت البحرية الملكية إن المدمرة الأميركية "غريدلي" دعمت عملية المصادرة في فبراير، وأضافت أن عمليتي المصادرة وقعتا بينما كانت الفرقاطة "مونتروز" تقوم بعمليات أمنية بحرية روتينية.

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية الكولونيل جوزيف بوتشينو في بيان: "هذا التحرك يظهر أننا لن نسمح للأفعال غير المسؤولة والعدوانية من جانب إيران بأن تمضي دون رادع في البر والبحر والجو".

وأضاف أن "الولايات المتحدة تعمل مع حلفائها وشركائها في المنطقة، وتنسق معهم من أجل استقرار المنطقة".