وأعلن ماوريتسيو فوغاتي رئيس مقاطعة ترينتو، أن أطقم الإنقاذ في جبال الألب تمكنت باستخدام الكلاب والطائرات بدون طيار من انتشال الرفات من حطام الانهيار الجليدي الذي وقع الأحد بنهر مارمولادا الجليدي، شرقي بولزانو.

وحتى الآن، تم التعرف على 6 جثث فقط من بين العشر.

كما عثر أفراد الطاقم على أجزاء من جثث، في دليل على قوة الانهيار الجليدي وتأثيره القاتل على المتنزهين.

وانفصلت قطعة ضخمة من نهر مارمولادا المتجمد يوم الأحد، مما أدى إلى تسارع سقوط طوفان من الجليد والصخور والحطام إلى أسفل.

ورجح خبراء إن يكون ارتفاع درجات الحرارة قد ساهم في الانهيار، لأن النهر الجليدي أصبح يذوب بشكل أسرع من المعتاد بسبب موجة حر، مما يؤدي إلى زعزعة استقراره.