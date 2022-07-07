وقال بوتن خلال اجتماع مع رؤساء الكتل في مجلس الدوما نقل التلفزيون وقائعه "اليوم، نسمع أنهم يريدون ان يلحقوا بنا الهزيمة في ساحة المعركة. ماذا نقول؟ فليحاولوا".

وقال بوتن محذرا: "روسيا لم تبدأ بعد الأمور الجدية في أوكرانيا".

وأضاف الرئيس الروسي: "ما زلنا لا نرفض المفاوضات السلمية. لكن يجب على أولئك الذين يرفضون المفاوضات أن يعلموا، كلما طال الوقت، سيكون من الصعب التوصل إلى اتفاق معنا".

ويتقدم الجيش الروسي في المناطق الشرقية لأوكرانيا، ونجح حتى الآن بالسيطرة على 20 بالمئة من البلاد، وفقا لما كشف عنه الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي.

بعدما بسطت روسيا سيطرتها على منطقة لوغانسك، بدأت قواتها الزحف نحو بقية المدن في إقليم دونباس الذي تنتمي إليه لوغانسك، ويرتكز الجهد العسكري الروسب حاليا على ثلاثة مدن بعينها.

وتسيطر موسكو وقوات الانفصاليين الموالين لها على معظم أراضي منطقة دونيتسك، وتسعى إلى استكمال السيطرة على بقية الأراضي في دونباس الذي أعلن فيه الانفصاليون إنشاء "جمهوريتين" في عام 2014.