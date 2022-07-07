وجاء الإعلان الإسرائيلي على لسان وزيرة النقل، ميراف ميخائيلي، التي أشارت إلى أن الطيران الإسرائيلي سيعود إلى تركيا، في إطار اتفاقيات متبادلة بين أنقرة وتل أبيب.

وقالت إن الوصول إلى هذا الاتفاق جاء بعد محادثات استمرت أشهرا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

وفي مايو الماضي، تعهد وزيرا خارجية تركيا وإسرائيل باستئناف المفاوضات بشأن الرحلات الإسرائيلية المباشرة صوب تركيا.

وشهدت العلاقات الإسرائيلية التركية تحسنا ملحوظا في الأشهر الأخيرة، توجت بزيارة الرئيس الإسرائيلي،إسحاق هرتزوغ إلى أنقرة، حيث التقى نظيره التركي، رجب طيب أردوغان في مارس الماضي.

ولنحو عقد من الزمان، منعت تركيا هبوط الطائرات الإسرائيلية في مطاراتها، بسبب توترات وخلافات.

لكن هذا الأمر بدأ في التراجع في العامين الأخيرين، حيث هبطت طائرة تابعة لشركة "إلعال" الإسرائيلية في مطار إسطنبول في فبراير عام 2021.

غير أن حركة الطائرات الإسرائيلية نحو تركيا، إحدى أبرز 3 وجهات رئيسية للسياح الإسرائيليين، لم تكن منتظمة ولم يكن هناك اتفاق بشأنها، ويبدو أن تحسن العلاقات بين الطرفين ساهم في إيجاد أرضية للاتفاق.

وحاليا تعمل على خط تل أبيب إسطنبول الجوي الطائرات التركية فقط، وهو أمر أثار حفيظة الشركات الإسرائيلية التي تريد نصيبا من "الكعكة"، خاصة ما ازدهار حركة الطيران إلى المدينة التركية الضخمة مع رفع قيود كورونا وتراجع درجة التهديد الأمني الأخير.