وحسب المقطع الذي أشارت إليه صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يقف مسلح على سطح مبنى ويطلق النار على خصومه في اللعبة الشهيرة، وهو ما طبقه كريمو فعليا على أرض الواقع.

وفي مقطع لعبة الفيديو، يمكن سماع رنين طلقات نارية، بينما يسمع لاعبون يضحكون ويصرخون، لكن من غير الواضح إن كان صوت كريمو (21 عاما) بين هذه الأصوات.

ولم تذكر "ديلي ميل" اسم المنصة التي نشر عليها كريمو مقطع الفيديو.

والإثنين استهدف كريمو، من فوق مبنى، مشاركين في عرض بمناسبة عيد الاستقلال في هايدلاند بارك قرب شيكاغو بولاية إلينوي الأميركية، في حادث سلط الضوء مجددا على فوضى السلاح بالولايات المتحدة.

وأسفر الهجوم المسلح عن 7 قتلى وحوالى 30 مصابا، ووقع في هايلاند بارك وهي ضاحية فارهة تقع على ضفاف بحيرة ميشيغان، ويبلغ عدد سكانها 30 ألف نسمة.

ونفذ كريمو هجومه بأن صعد إلى سطح محل تجاري يشرف على مسار العرض، وراح يطلق النار على المشاركين فيه من بندقية اشتراها بصورة قانونية.

وغالبا ما يشار إلى ألعاب الفيديو العنيفة مثل "كول أوف ديوتي" على أنها "الإلهام" لإطلاق النار في الحياة الواقعية، من قبل جماعات الضغط على الأسلحة.