وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت من جنيف، إن المنظمة ستعقد اجتماعا جديدا للجنة، التي تقدم المشورة بشأن إعلان حالة طوارئ صحية عالمية، وهي أعلى درجات التأهب في منظمة الصحة العالمية، في الأسبوع الذي يبدأ في 18يوليو أو قبل ذلك التاريخ.

وفي اجتماعها السابق في 27 يونيو، قررت اللجنة أن التفشي لم يرق بعد إلى وضع حالة الطوارئ الصحية العالمية، على الرغم من ارتفاع الإصابات في كل من البلدان الإفريقية حيث ينتشر المرض عادة وكذلك في دول أخرى حول العالم.

وذكر تيدروس: "ما زلت أشعر بالقلق إزاء اتساع نطاق الفيروس وانتشاره في جميع أنحاء العالم"، مضيفا أن نقص الاختبارات يعني أنه من المحتمل أن تكون هناك العديد من الحالات التي لم يتم تسجيلها.

وأضاف أن حوالي 80 بالمئة من الحالات سجلت في أوروبا.

وجدري القردة مرض فيروسي يسبب أعراضا تشبه الإنفلونزا وتقرحات جلدية ويتوطن في العديد من البلدان في غرب ووسط إفريقيا، وازدادت الإصابات به في جميع أنحاء العالم منذ أوائل مايو.

وبلغ معدل الوفيات في حالات التفشي السابقة للسلالة المنتشرة حاليا حوالي واحد في المئة.