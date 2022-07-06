وأضافت الوزارة أن روسيا دمرت اثنتين من راجمات الصواريخ من طراز (هيمارس) التي تزود الولايات المتحدة وحلفاؤها كييف بها، وفق "رويتررز".

وجاء هذا التطور بعد ساعات من تقرير إخباري رصد صورا تظهر استخدام القوات الأوكرانية لهذه الراجمات في الحرب.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية أن هناك مزيدا من الصور التي تظهر على شبكات التواصل الأوكرانية، تؤكد استخدام أنظمة "هايمرز" الأميركية الصنع في ضرب أهداف روسية.

وتعد الراجمة الأميركية نظاما صاروخيا مدفعيا عالي الحركة، وهو عبارة عن قاذفة صواريخ خفيفة جرى تطويرها في أواخر التسعينيات لفائدة الجيش الأميركي.

وتحمل الراجمة 6 صواريخ أو صاروخا واحدا توضع على المركبة التكتيكية المتوسطة، التي يبلغ وزنها 5 أطنان.

ويبلغ مدى الصواريخ نحو 480 كيلومترا، إلى جانب سرعة إطلاق تصل إلى 85 كيلومترا في الساعة.

وفي سياق متصل، ذكرت القوات الروسية أنها دمرت مستودعين لتخزين الصواريخ المستخدمة في منظومة "هيمارس" بالقرب من خط المواجهة في قرية إلى الجنوب من كراماتورسك في منطقة دونيتسك بأوكرانيا، والتي أصبحت محط التركيز الرئيسي للقوات الروسية بعد استيلائها على لوغانسك.

ونشرت الوزارة لقطات فيديو قالت إنها تظهر الغارة.

وقال المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في تقرير إن أوكرانيا لم تتسلم سوى أربعة من أنظمة (هيمارس) حتى أوائل يوليو.

وتعهدت الولايات المتحدة بتسليم ثمانية بحلول منتصف يوليو.



