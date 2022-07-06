وقال بوب كريمو وزوجته دينيس، في بيان: "نحن جميعا أمهات وآباء وأخوات وإخوة، وهذه مأساة مروعة لكثير من العائلات والضحايا.. قلوبنا وصلواتنا مع الجميع".

ويأتي هذا البيان الموجز بعدما أوردت تقارير أن بوب كريمو رعى طلب ابنه روبرت للحصول على تصريح حمل السلاح في عام 2020.

وقبلها في سبتمبر 2019، تلقت شرطة ولاية إلينوي تقريرا عن "خطر واضح وقائم" يتعلق بالشاب روبرت، بعد أن هدد بقتل نفسه وعائلته.

وذكرت صحيفة "شيكاغو صن تايمز" أن الشرطة أزالت حينها السكاكين والأدوات الحادة من منزل عائلة كريمو، بسبب الخطر الذي يمثله الابن روبرت.

وعلى الرغم من التهديدات، قام والد روبرت برعايته للحصول على تصريح حمل السلاح في يناير 2020، وعمره آنذاك لا يتجاوز 19 عاما.

وقال المسؤولون آنذاك "إنهم وافقوا على التصريح لأنه لم تتوفر أدلة تعتبر روبرت خطيرا".

وتعني هذه التفاصيل أن الشاب البالغ من العمر 21 عاما كان "مخولا له قانونيا بشراء السلاح الذي استخدمه في حادث يوم الثلاثاء"، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويواجه روبرت السجن مدى الحياة بعد أن وجه إليه مكتب المدعي العام لولاية إلينوي 7 تهم بارتكاب جرائم قتل من الدرجة الأولى، إلى جانب عشرات التهم الأخرى المتعلقة بالأشخاص الذين أصيبوا.