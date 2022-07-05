وأورد التلفزيون الرسمي أن الدوائر الرسمية أغلقت في محافظات خوزستان في جنوب غرب البلاد، وأصفهان في وسطها، وشمال خراسان في شمال شرق البلاد وكرمان في الجنوب الشرقي.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية بأن الدوائر الرسمية واصلت العمل في ثلاث محافظات أخرى على الأقل شهدت تلوثا كبيرا.

ويوم الاثنين، أعلنت السلطات الإيرانية إغلاق إدارات حكومية ومدارس في محافظتي طهران والبرز بسبب التلوث الناجم عن عاصفة ترابية.

وتتكون هذه العواصف الرملية والترابية التي ازدادت وتيرتها في المنطقة من جزيئات يمكن أن تؤدي إلى دخول المستشفى بسبب مشاكل في الجهاز التنفسي.

وأوضحت هيئة مراقبة جودة الهواء في العاصمة في أبريل الماضي، أن هذه العواصف تصل إلى طهران من "الدول المجاورة إلى الغرب من إيران".

وهبت الاثنين عاصفة رملية جديدة على العراق في ظاهرة تكررت بشكل كبير منذ منتصف أبريل. وفي مايو الماضي، تسببت هذه العواصف في مقتل شخص، في حين تلقى أكثر من 10 آلاف شخص العلاج في المستشفى بسبب مشاكل في الجهاز التنفسي.