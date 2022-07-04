وبحسب صحيفة "تلغراف" البريطانية، فإن المروحية كانت تحاول الهبوط فوق السفينة الحربية "يو إس إس غرين باي"، خلال تمارين عسكرية بمنطقة كوينزلاند بأستراليا.

وعند التحطم، كانت المروحية تحمل على متنها 26 عنصرا من البحرية الأميركية، أنقذ 23 منهم بينما لقي الثلاثة الباقون حتفهم.

وتحطمت المروحية على جانب السفينة الحربية حتى غرقت لـ300 قدم في مياه المحيط الهادئ، ثم جرى سحبها في وقت لاحق.

ولم يظهر الفيديو لحظة غرق المروحية في مياه المحيط، إذ اقتصر على الهبوط المتعثر على جانب السفينة الحربية.

وأظهرت الصور وجود ثقب كبير في قمرة قيادة المروحية من جراء التحطم، وهذا الأمر جعلها تغرق بشكل سريع في مياه المحيط.

ولم يستطع القتلى الثلاثة الخروج من قمرة قيادة الطائرة المروحية التي دخلت إلى الخدمة العسكرية في 1989، عند وقوع الحادث.