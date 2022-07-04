يبدو أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن قرر عدم تهنئة الرئيس الأميركي جو بايدن والأميركيين بعيد الاستقلال هذا العام، وفقا لما ذكره المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين".

فقد أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي لن يهنئ نظيره الأميركي جو بايدن والشعب الأميركي بعيد الاستقلال.

وقال بيسكوف ردا على سؤال من الصحفيين بهذا الصدد: "لا لن يتم إرسال برقية تهنئة هذا العام"، بحسب ما أفاد موقع "سبوتنيك".

وأضاف بيسكوف: "هذا يرجع إلى حقيقة أن هذا العام في الواقع أصبح تتويجا لسياسة غير ودية تجاه بلدنا من جانب الولايات المتحدة".

وأوضح بيسكوف: "لذلك، بالطبع في ظل هذه الظروف لا يمكن اعتبار ذلك مناسبا إرسال مثل هذه الرسالة التهنئة".

وكانت المتحدثة الرسمية الوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قالت في وقت سابق، إن موسكو مستعدة لإقامة حوار قائم على الاحترام المتبادل مع واشنطن في ظل رئاسة بايدن.

وعلي صعيد العمليات العسكرية في أوكرانيا، أمر الرئيس الروسي بمواصلة الهجوم بعد السيطرة على منطقة لوغانسك في إقليم دونباس بشرق أوكرانيا.

وقال بوتن خلال لقاء مع وزير دفاعه سيرغي شويغو، بثه التلفزيون، إن القوات الروسية "يجب أن تنفذ مهمتها وفقا للخطط التي تمت الموافقة عليها".

وأضاف الرئيس الروسي أن على "الوحدات العسكرية، بما في ذلك وحدات الشرق والغرب، تنفيذ مهامها وفق الخطط المعتمدة سابقاً. آمل أن يسير كل شيء على محاورهم بنفس الطريقة التي حدثت في لوغانسك".

وكان شويغو أبلغ بوتن خلال لقاء معه بأنه تم تحرير مساحة وقدرها 670 كيلومترا مربعا، لتصبح أكبر المدن في "جمهورية لوغانسك الشعبية"، ليسيتشانسك، تحت السيطرة الروسية بالكامل، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

وعلى صعيد الخسائر الأوكرانية جراء المعارك في شرق أوكرانيا، قال شويغو إن خسائر الجيش الأوكراني خلال الأسبوعين الماضيين بلغت 5469 شخصا، من بينهم 2218 قتيلا.