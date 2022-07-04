وقال الحاكم سيرهي جايداي، في مقابلة مع رويترز، إنه يتوقع أن تتعرض مدينة سلوفيانسك وبلدة باخموت على وجه الخصوص للهجوم مع محاولة روسيا السيطرة بالكامل على ما يعرف بمنطقة دونباس في شرقي أوكرانيا.

وتقول روسيا إنها سيطرت بالكامل على منطقة لوغانسك عقب انسحاب القوات الأوكرانية من مدينة ليسيتشانسك، آخر أكبر المدن في المنطقة.

وقال جايداي "من الناحية العسكرية، ترك المواقع أمر سيء، لكن لا يوجد شيء حاسم، في خسارة ليسيتشانسك. نحن بحاجة للانتصار في الحرب وليس معركة ليسيتشانسك.. إنه أمر مؤلم للغاية، لكننا لم نخسر الحرب".

وأضاف أن الانسحاب من ليسيتشانسك كان "مركزيا" في إشارة إلى أنه كان مخططا ومنظما لأن القوات الأوكرانية كانت تواجه خطر السقوط تحت الحصار.

وتابع "لا يزال الهدف الأول للقوات الروسية هو منطقة دونيتسك. ستتعرض مدينتا سلوفيانسك وباخموت للهجوم. بدأ القصف الشديد على باخموت بالفعل"، بحسب رويترز.

من ناحية ثانية، قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إن روسيا تنقل الذخيرة من شبه جزيرة القرم إلى إقليم خيرسون، الواقع جنوبي البلاد.

وأوضحت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أن القوات الروسية نقلت 17 عربة ذخيرة من شبه جزيرة القرم إلى محطة سكة حديد في ميرني، إقليم خيرسون.

وفي اتجاه كراماتورسك ، عبرت القوات الروسية نهر سيفارسكي دوناتس، وأقامت مواقع حول ليسيشانسك وبيلوغوريفكا.