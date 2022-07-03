وذكرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية: "بعد قتال عنيف من أجل ليسيشانسك، أجبرت قوات الدفاع الأوكرانية على الانسحاب من مواقعها وخطوطها المحتلة".

من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن "الوضع في ليسيتشانسك صعب، لكن المدينة لم تسقط في يد روسيا".

وأضاف: "القتال ما يزال مستمرا في ضواحي ليسيتشانسك، آخر مدينة رئيسية خاضعة للسيطرة الأوكرانية في لوغانسك".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها باتت تسيطر بشكل كامل على منطقة لوغانسك، إثر "تحرير" مدينة ليسيشانسك.

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق أن القوات الروسية والعناصر الموالية لها تطوق المدينة وتندفع نحو القتال في داخلها.

وتسارعت الأحداث في منطقة لوغانسك، خلال الأيام الأخيرة، بعدما كثفت قوات روسيا من هجومها على ليسيشانسك، إثر السيطرة على المدينة التوأم لها، سيفرودونيتسك، في أواخر يونيو الماضي.