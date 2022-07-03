وكتبت شرطة كوبنهاغن على تويتر أنه تم أرسل تعزيزات كبيرة من الشرطة إلى محيط مركز التسوق "فيلدز" في منطقة أماه الواقعة بين وسط المدينة ومطار العاصمة.

وأضافت "نحن في الموقع، أطلقت عيارات نارية وأصيب عدد من الأشخاص".

وذكر ناشطون على تويتر أن مركز التسوق كان ممتلئا أكثر من العادة، بسبب حفل موسيقي للفنان البريطاني هاري ستايلز، سيقام لاحقا في مركز جوار المجمع.

ويعتبر "فيلدز" واحدا من أكبر مراكز التسوق التجارية في الدنمارك.