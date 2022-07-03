وحسب الاستطلاعات، فإن 78 بالمئة من الروس يعتقدون الآن أن بوتن "يقوم بعمل جيد"، مقارنة بـ70 بالمئة في فبراير، الذي شهد بدء الحرب على أوكرانيا.

ورغم الصعوبات الاقتصادية التي سببتها العقوبات الغربية على روسيا، فقد أظهر استطلاع آخر أن 61 بالمائة من الروس "يثقون في الاتجاه الذي تسير به البلاد"، وهو أعلى مستوى منذ عام 2005.

كما كشف استطلاع ثالث أن 72 بالمائة من الروس "يؤيدون غزو ​​أوكرانيا".

ويحظى الهجوم الروسي الذي تسميه موسكو "عملية خاصة" في أوكرانيا، بدعم مطلق من الإعلام المحلي، حيث حظر الكرملين انتقاده بأي شكل.

وعلى مدار الأشهر الماضية، تبث القنوات الروسية المرتبطة بالحكومة رسائل مؤيدة للحرب، فيما يشارك الروس في حملات لتمويل الجنود على جبهات القتال.