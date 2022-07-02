ونقلت وكالة أنباء "بلتا" الرسمية عن لوكاشينكو قوله إن أوكرانيا "حاولت قصف منشآت عسكرية بيلاروسية لكن تم اعتراض جميع صواريخها"، دون أن يقدم أي أدلة على ذلك.

وشدد على أن "بيلاروسيا لا تريد الحرب مع أوكرانيا".

وتابع: "الخطر الرئيسي في أوكرانيا هو أن النازية تتحول إلى فاشية، وذلك بدعم من الاتحاد الأوروبي.. هذه الفاشية ستصل إلى أوروبا، وأعلم أن الغالبية العظمى من الأوروبيين لا يريدون ذلك".

وأضاف: "الأوروبيون، وكذلك الأميركيون، معتادون على فعل كل شيء بأيدي شخص آخر".

وتقول بيلاروسيا إها لا تشارك في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، لكنها "قد تفعل إذا تطلب الأمر ذلك".