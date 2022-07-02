والخميس أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الخطوط العريضة لحزمة المساعدات، التي تبلغ قيمتها نحو 820 مليون دولار، عقب قمة لزعماء حلف شمال الأطلسي (ناتو) في مدريد تركزت على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقدم البنتاغون تفاصيل أكثر مع إضفاء الطابع الرسمي على إعلان بايدن، وقال إن أحدث حزمة من المساعدات الأمنية تشمل أيضا ذخائر إضافية للأنظمة الصاروخية المدفعية عالية الحركة (هيمارس).

وقال مسؤول كبير في البنتاغون إن الولايات المتحدة "قدمت مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 7.6 مليار دولار منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي حتى الآن".

وأضاف المسؤول أن منظومة الصواريخ "هيمارس" لديها القدرة على استهداف القوات الروسية في أنحاء أوكرانيا.

وتهدف المساعدات الأمريكية الجديدة إلى تعزيز قدرات كييف العسكرية، بينما تواجه قصفا مكثفا بالمدفعية الروسية الثقيلة.

وتأتي الحملة الروسية المتصاعدة الممثلة في هجمات بالصواريخ بعيدة المدى على المدن الأوكرانية، في الوقت الذي حققت فيه قواتها مكاسب على الأرض في الشرق من خلال هجوم شرس، في محاولة لإرغام كييف على التخلي عن إقليمين للانفصاليين.

وبعد أحدث شحنة من المساعدة العسكرية، تكون الولايات المتحدة قد تعهدت لأوكرانيا بأسلحة تقترب قيمتها من 6.9 مليار دولار منذ دخول القوات الروسية الأراضي الأوكرانية يوم 24 فبراير الماضي.