وقدم كريس بينشر، الذي كان دوره الحفاظ على الانضباط بين أعضاء حزب المحافظين في البرلمان، خطاب استقالة إلى جونسون، يوم الخميس.

وقال بينشر في رسالته: "شربت كثيرًا"، ليلة الأربعاء، "لقد أحرجت نفسي والآخرين، وهذا آخر شيء أريد أن أفعله، ولهذا أعتذر لك وللمعنيين".

لكنه قال إنه سيبقى نائبا عن حزب المحافظين وسيواصل دعم جونسون من المقاعد الخلفية في البرلمان.

لم يُجب جونسون عندما سأله الصحفيون خارج منزله في "10 داونينغ ستريت" حول ما إذا كان سيعلق عضوية بينشر في الحزب.

وزادت استقالة بينشر من منصبه من متاعب رئيس الوزراء الذي نجا في الشهر الماضي من تصويت لحجب الثقة أطلقته تحقيقات في الأحزاب التي عقدت تجمعات في المباني الحكومية عندما حظر الإغلاق بسبب فيروس كورونا.

كما استقال مشرع من حزب المحافظين لمشاهدته مواد إباحية على هاتفه في مجلس العموم.

بعد عودته من قمتي مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي هذا الأسبوع، كان جونسون يتطلع إلى وضع هذه الأحداث المحرجة - وهزيمة حزبه في انتخابات برلمانية تكميلية - وراء ظهره.