وأضاف بايدن في مؤتمر صحفي على هامش قمة لحلف شمال الأطلسي في مدريد أنه يعتقد أن الكونغرس سيوافق على صفقة بيع مقاتلات "إف-16" لتركيا.

وأكتوبر الماضي، حث مشرعون أمريكيون إدارة الرئيس جو بايدن على عدم بيع طائرات "إف-16" المقاتلة لتركيا وعبروا عن ثقتهم بأن الكونجرس سيعرقل الصفقة.

كما طالبت تركيا سابقاً بشراء أكثر من 100 طائرة من طراز "إف-35"، لكن الولايات المتحدة رفضت ذلك، بسبب شرائها لنظام الدفاع الصاروخي الروسي.

وفي 2019، تسلمت أنقرة دفعات من منظومة إس 400، رغم مطالبات من واشنطن والدول الغربية بالتخلي عنها؛ كون أنظمة الرادار الخاصة بالمنظومة الروسية يمكنها تسجيل بيانات المقاتلات الأميركية ومن ثم حصول روسيا عليها.