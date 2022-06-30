وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن بإرسال المزيد من القوات والطائرات والسفن الحربية الأميركية إلى أوروبا في إطار توافق أعضاء الحلف على تعزيز هو الأكبر من نوعه لآليات الردع منذ الحرب الباردة ردا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ويتميز المدفع "سيزار" بكونه عال الدقة، ويسهل تغيير موقعه، الأمر الذي يجعله مثاليا للمناورة، ويصعب اكتشاف مكانه.

ويصل وزن الأسلحة التي يمكن للشاحنة الحاملة للمدفع رفعها 19.5 طنا، علما أن طولها يبلغ 33 قدما، بينما يصل عرضها إلى 8 أقدام، وارتفاعها 12 قدما.

وبفضل محرك بقوة 245 حصانا، تستطيع الشاحنة الحاملة للمدفع التنقل على الطرقات العادية بسرعة 50 ميلا في الساعة، بينما تصل السرعة إلى 31 ميلا على الطرق الوعرة، وفقما ذكر موقع "إنترستينغ إنجينيرينغ".

ولتشغيل المدفع والمركبة الحاملة، لا بد من وجود ما بين أربعة إلى خمسة جنود، بحيث يعمل أحدهم على استعمال نظام تحديد المواقع عبر الأقمار الاصطناعية لضبط إحداثيات الهدف.

وبمقدور المدفع نصف الآلي إطلاق 6 قذائف عيار 155 ميلي على الأهداف التي يتراوح مداها بين 3 إلى 31 ميلا.