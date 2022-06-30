وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قد قال مازحا لقادة مجموعة السبع، إن بمقدورهم خلع ملابسهم "لنظهر أننا أقوى من بوتن"، وذلك وسط توترات بين روسيا والغرب على خلفية العملية العسكرية التي أطلقتها موسكو في أوكرانيا.

وقال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، مازحا إن قادة الغرب بإمكانهم محاكاة صور مثل تلك التي بدا فيها بوتن عاري الصدر والجذع "بصور (للقادة) وهم عراة الصدور على ظهور الخيل"، في إشارة لاحدى أنشطة بوتن الرياضية التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة.

وقال بوتن للصحفيين خلال زيارته لتركمانستان إن قادة الغرب - على عكسه - "يعاقرون الكحول ولا يمارسون أي نشاط رياضي".

وأضاف بوتن " لا أدري كيف يريدون أن يخلعوا ملابسهم، سواء فوق الخصر أو أسفله.. لكن أعتقد أنه سيكون مشهدا مقززا على أية حال.

بوتن أشار إلى أنه من "الضروري أن يتوقف (المرء) عن معاقرة الخمر وعادات أخرى سيئة، وأن يقوم بنشاط رياضي" كي يبدو بمظهر جيد.