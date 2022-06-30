وقالت رئاسة الوزراء البريطانية في بيان إنّ هذا المبلغ الإضافي سيرفع إلى 2.3 مليار جنيه إسترليني إجمالي قيمة المساعدات العسكرية التي قدّمتها لندن لكييف منذ بدأت الحرب في أوكرانيا في 24 فبراير>

وشدّدت على أنّ هذه المساعدة تدشّن "مرحلة جديدة" من الدعم الغربي للجيش الأوكراني الذي سيصبح خلالها قادراً على شنّ هجمات مضادّة.