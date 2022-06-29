وجاء البيان قبل تصويت في الكنيست من أجل حل البرلمان استعدادا لإجراء انتخابات برلمانية جديدة.

وأضاف البيان أن بينيت سيحتفظ بمنصبه كرئيس وزراء بالتبادل بعد أن يتولى شريكه في الائتلاف الحاكم يائير لابيد رئاسة الحكومة.

وفي وقت سابق من يونيو الجاري، وافق الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون ينص على حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة هي الخامسة خلال أقل من 4 سنوات، بعدما أكد رئيس الوزراء أن ائتلافه الحكومي لم يعد قابلا للاستمرار.

وحرصت الحكومة على التعجيل بإقرار القانون، فيما حاولت المعارضة بزعامة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتانياهو المماطلة في ذلك، وسط مسعى من الأخير للعودة إلى السلطة من دون إجراء انتخابات.

وتتجه إسرائيل إلى انتخابات خامسة في أقل من 4 سنوات، مما يعني استمرار حالة الجمود السياسي غير المسبوقة.

وتوقعت وسائل إعلام إسرائيلية إجراء الانتخابات في 25 أكتوبر المقبل.

ومن جهة أخرى، أرجئ حل البرلمان الذي كان مقررا مساء الأربعاء، إلى الخميس، حسبما أكد مصدران لوكالة "فرانس برس" ومعلومات أوردتها الصحف الإسرائيلية.

وكان نواب إسرائيليون يعتزمون تبني مجموعة من القوانين يومي الثلاثاء والأربعاء قبل حل البرلمان مساء الأربعاء، وبالتالي إجراء انتخابات مبكرة جديدة.

لكن المناقشات كانت ما زالت مستمرة مساء الأربعاء، وأرجئ التصويت على حل البرلمان حتى الخميس، وفق المصادر نفسها.