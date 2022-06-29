وأشار المسؤول إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن اختار متعمدا منع الولايات المتحدة من أن تكون طرفا في المفاوضات أو أن تكون في موقف يمكن أن تطلب فيه تركيا إغراءات من الولايات المتحدة.

وأضاف المسؤول، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته، أن تركيا لم تطلب أبدا من الولايات المتحدة أي شيء للانخراط في المحادثات.

لكن المسؤول قال إن الولايات المتحدة لعبت دورا حاسما في المساعدة على التقريب بين الطرفين.

وتحدث بايدن مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صباح الثلاثاء بناء على طلب من السويد وفنلندا للمساعدة في تقدم المحادثات. وتواصل زعيما السويد وفنلندا مع بايدن في وقت متأخر من الثلاثاء قبل الموافقة على الاتفاق.