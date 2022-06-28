وتظهر الصور البيت الأبيض ومقر وزارة الدفاع الأميركية في واشنطن، ومركز المؤتمرات حيث يعقد قادة الناتو قمتهم في مدريد، ووزارة الدفاع البريطانية، والرايخستاغ والمستشارية الفدرالية في برلين، وكذلك الشانزيليزيه في باريس.

الصور التي تحمل في طياتها ارتفاع في حدة التهديد الروسي حيال الغرب، جاءت على وقع ماتشهده العاصمة الإسبانية، من تصعيد مضاد، كشفت عنه نية قادة حلف الناتو المجتمعين في مدريد، تعزيز القدرات الدفاعية للحلف في مواجهة أي تهديد روسي محتمل.

وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن روسيا مستعدة لضرب مراكز صنع القرار في الغرب.

إلا أن بوتن رفض الإشارة إلى الأحداث التي ممكن أن تثير رد الفعل هذا، مؤكدا أن كييف تدرك جيداً عم يدور الحديث.

ولا يخفي أعضاء حلف الناتو الذي تقوده الولايات المتحدة حقيقة أنهم يرسلون أسلحة لمساعدة أوكرانيا، عقب بدأ العملية العسكرية الروسية فبراير الماضي.