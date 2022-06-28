وأوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للخزانة الأميركية أن العقوبات الجديدة تستهدف حظر استيراد الذهب الروسي، في خطوة قالت إنها جاءت تنفيذا للالتزامات التي قطعت خلال قمة السبع التي اختتمت في وقت سابق اليوم.

وقال المكتب إنه أدرج 70 كيانا روسيا، يعتبر كثير منها ضروريا للصناعات الدفاعية الروسية، بما في ذلك شركة "روستك"، التي تعد حجر الزاوية في الصناعات الدفاعية الروسية.

وشملت العقوبات أيضا 29 شخصا روسيا.

وقالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين: "مرة أخرى، نؤكد التزامنا بالعمل جنبا إلى جنب مع حلفائنا لفرض مزيد من العقوبات القاسية ردا على الحرب الروسية ضد أوكرانيا".

وأضافت أن الالتزامات المتعددة الأطراف التي قطعتها الدول الأعضاء في مجموعة السبع، هذا الأسبوع، إلى حرمان روسي ا من الوصول إلى تكنولوجيا مهمة للجيش الروسي.

وقالت إن استهداف صناعة الدفاع الروسية سيقلل من قدرات الرئيس الروسي ويعرقل حربه ضد أوكرانيا.

وبالتزامن مع العقوبات الجديدة، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للخزانة الأميركية حظر استيراد الذهب الروسي إلى داخل الولايات المتحدة.