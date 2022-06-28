وجاءت تصريحات سوليفان للصحفيين، الثلاثاء، بينما كان على متن طائرة الرئاسة الأميركية "إير فورس وان" المتجهة إلى مدريد، حيث ستنعقد قمة حلف "الناتو"، وفق "فرانس برس".

وقال سوليفان إن واشنطن ستكشف "عن إعلانات محددة بشأن "تعهدات عسكرية جديدة طويلة الأمد على الأرض وفي البحر وفي الجو" في أوروبا، خصوصًا في شرق القارة.

وأضاف أن عددا من الدول" في الحلف سوف تعد بزيادة مساهمتها في المجال الدفاعي للجناح الشرقي".

ومنذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير، تزايدت المخاوف الغربية من امتداد الحرب إليها، وعملت على رفع مستوى استعدادها العسكري.

وكان أحدث هذه الإجراءات الغربية، ما كشف عنه أمين عام حلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، الاثنين، من أن دول الحلف ستزيد عديد القوات عالية التأهب إلى "أكثر بكثير من 300 ألف جندي"، وذلك بعد أن كانت في حدود 40 ألفا فقط.

وذكرت تقارير إخبارية أن لدى الولايات المتحدة أكثر من 100 ألف جندي أميركي متمركزون في أوروبا، متوقعة الحفاظ على هذا العدد في المستقبل المنظور، وسط توقعات بزيادة العدد في حال حدوث أي تغييرات في البيئة الأمنية هناك.

وكان عديد القوات الأميركية في أوروبا عند حدود 60 ألفا قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.