وتتضمن اللائحة أيضا زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، وأعضاء آخرين في المجلس على غرار شارل غراسلي وكيرستن جيليبراند وسوزان كولينز وأساتذة جامعيين مثل فرانسيس فوكوياما.

وسبق أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أفراد من عائلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، ولاسيما ابنتاه وحتى على الرئيس نفسه.

أما بايدن فهو ممنوع من الدخول إلى الأراضي الروسية أصلا.

وتتبادل الدول الغربية من جهة، وروسيا من جهة أخرى، فرض عقوبات وعقوبات مضادة منذ سنوات، إلا ان هذه التدابير تكثّفت منذ أن أطلقت موسكو غزوها العسكري لأوكرانيا.

ويتخذ كل من الطرفين تدابير كثيرة ضد الطرف الآخر بينها طرد دبلوماسيين وقيود تجارية وغيرها.