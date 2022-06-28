وقُتل ما لا يقل عن 18 شخصاً، الاثنين، فيما قالت كييف إنه قصف صاروخي روسي على مركز تجاري مزدحم في كريمنتشوك.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "إن الروس أطلقوا صواريخ على مركز تسوق، كان يتواجد فيه أكثر من ألف مدني".

وألقت أوكرانيا باللوم على روسيا في الهجوم قائلة إنه تم استخدام صواريخ جو-أرض من طراز "إكس-22" أطلقت من قاذفات "تو-22" بعيدة المدى.

وأدان زعماء مجموعة الدول السبع الكبرى الذين يجتمعون في ألمانيا الهجوم ووصفوه بأنه "فظيع".

وقالوا في بيان مشترك إن "الهجمات العشوائية على المدنيين الأبرياء تشكل جريمة حرب".