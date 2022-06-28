وقال حاكم منطقة لوغانسك، سيرغي غايداي، عبر تلغرام، إن "الروس استهدفوا حشدًا من الناس براجمات صواريخ من نوع أوراغان، في وقت كان مدنيون يتزودون بالمياه من صهريج. قُتل ثمانية من السكان ونُقل 21 إلى المستشفى".

وتشكل مدينة ليسيتشانسك الهدف المقبل للقوات الروسية بعد بسط سيطرتهم الكاملة على سيفيرودونيتسك، إثر معارك استمرّت أسابيع عدة ودمّرت المدينتين وأسفرت عن مقتل عشرات المدنيين.

وسبق أن أعلن غايداي الأسبوع الماضي أن المعارك تتسبب "بدمار كارثي" في ليسيتشانسك التي كان يبلغ عدد سكانها مئة ألف نسمة قبل اندلاع الحرب.