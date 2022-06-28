وأضافوا على موقع خدمات الطوارئ على الإنترنت: "هذا هو الوضع الحالي... خدمات الطوارئ لا تزال تعمل بجد للوقوف على حجم الأضرار".

وانتشرت صور الإعصار فوق بلدة زيريكزي، على بعد 70 كيلومترا جنوب غربي روتردام، على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال المعهد الملكي الهولندي للأرصاد الجوية إن رياحا مصاحبة لعاصفة تمر عبر البلاد في الوقت نفسه تبلغ سرعتها نحو 75 كيلومترا في الساعة.

وأضاف المعهد أن الأعاصير نادرة في هولندا، لكنها أكثر شيوعا في أشهر الصيف.