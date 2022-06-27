وأوضح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على موقع تليغرام الإثنين إن عدد الضحايا ”لا يمكن تصوره”، مستشهداً بتقارير تفيد بوجود أكثر من 1000 مدني في الداخل وقت الهجوم.

بعد دقائق، قال كيريل تيموشينكو، نائب مدير مكتب الرئاسة، على موقع تليغرام، إن شخصين على الأقل لقيا حتفهما وأصيب نحو 20 شخصًا، من بينهم تسعة في حالة خطيرة.

وأكد زيلينسكي أن الهدف ”لا يمثل أي تهديد للجيش الروسي” وليس له أي ”قيمة استراتيجية”.

واتهم زيلينسكي روسيا بتخريب ”محاولات الناس لعيش حياة طبيعية، وهو الأمر الذي يثير غضب المحتلين”.