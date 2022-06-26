ولدى جلوس الزعماء الذين يرتدون ملابس رسمية على مقاعدهم في أول اجتماع من قمة المجموعة التي تستمر 3 أيام في بافاريا، سأل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن كان عليهم خلع السترات وما تحتها أيضا.

ونقلت "رويترز" عن جونسون قوله: "يجب أن نظهر أننا أشد بأسا من بوتن"، في إشارة إلى صور الرئيس الروسي عاري الصدر، مما دفع بعض الزعماء للضحك.

ورد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بالقول بصوت مرتفع: "ركوب الخيل بصدر عار" في إشارة لما يفعله بوتن.

كما ردت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالقول: "أوه، نعم. ركوب الخيل هو الأفضل".

وفي الاجتماع، أشاد الرئيس الأميركي جو بايدن باستمرار وحدة التحالف العالمي في مواجهة روسيا، حيث وضع هو وزعماء المجموعة الاقتصادية الكبرى استراتيجية لمواصلة جهودهم من أجل أن تنهي موسكو عمليتها العسكرية الطويلة في أوكرانيا.

ويجتمع زعماء المجموعة الاقتصادية لبحث كيفية تأمين إمدادات الطاقة ومعالجة التضخم، بهدف منع تداعيات الحرب من انشقاق التحالف العالمي الذي يعمل على معاقبة موسكو.