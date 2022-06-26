وذكرت التلفزيون الرسمي الروسي أن بوتن سيزور طاجيكستان وتركمانستان، ثم يجري محادثات بعد ذلك مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو في موسكو.

وفي دوشنبه عاصمة طاجيكستان، سيجتمع بوتن مع الرئيس إمام علي رحمن، وهو حليف وثيق لموسكو وأكثر رئيس بقاء في الحكم لجمهورية سوفيتية سابقة.

ومن المنتظر أن يحضر بوتن، وفق مراسل التلفزيون الروسي، في عشق أباد عاصمة تركمانستان قمة تضم زعماء الدول المطلة على بحر قزوين، وهي أذربيجان وكازاخستان وإيران وتركمانستان.

وكانت آخر رحلة معروفة لبوتن إلى الخارج زيارة لبكين في أوائل فبراير، حيث كشف مع نظيره الصيني شي جين بينغ عن معاهدة صداقة "بلا حدود" قبل ساعات من حضورهما افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في العاصمة الصينية.

وأودت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي بدأت يوم 24 فبراير، بحياة آلاف الأشخاص، وتسببت في نزوح ملايين آخرين عن ديارهم ودفع الغرب إلى فرض عقوبات مالية قاسية على موسكو.

ويقول الرئيس الروسي إن العقوبات ستكون سببا في بناء علاقات تجارية أقوى مع دول أخرى مثل الصين والهند وإيران.