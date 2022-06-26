وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان "استمع الجنرال سيرغي شويغو في مراكز قيادة الوحدات الروسية إلى تقارير من القادة حول الوضع الحالي وإجراءات القوات المسلحة الروسية في مناطق العمليات الرئيسية"، حسبما نقلت "رويترز".

وتأتي زيارة شويغو بعد إعلان أوكرانيا تعرض كييف لقصف في الساعات الأولى من صباح الأحد، استهدف مبنيين سكنيين على الأقل، حسبما أفاد رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، علما أن العاصمة لم تتعرض لأي غارات جوية روسية من هذا القبيل منذ 5 يونيو.

وفي غضون ذلك، تسعى القوات الروسية إلى التقدم في آخر معقل أوكراني متبق في منطقة لوغانسك الشرقية، بعد أن سيطرت بالكامل السبت على أطلال مدينة سيفيرودونتسك المتفحمة والمصنع الكيماوي الذي يتحصن فيه مئات من الجنود والمدنيين الأوكرانيين.

وأطلقت روسيا، السبت، عشرات الصواريخ على مناطق عديدة بمختلف أنحاء البلاد بعيدة عن قلب المعارك الشرقية.

وقالت القيادة الجوية الأوكرانية إن بعض الصواريخ أطلقت من قاذفات بعيدة المدى روسية من طراز "تو-22" تم نشرها في بيلاروسيا للمرة الأولى.

وسبق القصف اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتن ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، وأعلن خلاله بوتن أن روسيا تخطط لتزويد بيلاروسيا بمنظومة الصواريخ "إسكندر إم".