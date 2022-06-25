وقالت قيادة منطقة الشمال في القوات الأوكرانية "نحو الساعة الخامسة صباحًا (02,00 ت غ)، تعرّضت منطقة تشيرنيهيف لقصف صاروخي مكثّف. عشرون صاروخًا استهدفت قرية ديسنا وأُطلقت من أراضي بيلاروس (وأيضًا) من الجوّ".

وأشار المصدر على عدم سقوط ضحايا حتى الآن.

وفي مارس الماضي، قتل أكثر من 180 شخصا وإصابة العشرات آخرين جراء هجوم صاروخي شنته روسيا على منشأة عسكرية قريب من يافوريف قرب الحدود البولندية الأوكرانية، وذلك وفقا للإحصاء الروسي.