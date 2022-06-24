وفي مواجهة هذا الوضع، جمعت منظمة الصحة العالمية خبراء دوليين، الخميس، لتحديد ما إذا كان الوضع يشكل "حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا" كما هي الحال بالنسبة لوباء كورونا.

ولا يتوقع صدور القرار قبل الجمعة على الأقل.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس خلال الاجتماع إن "منظمة الصحة العالمية تطلب من جميع الدول الأعضاء تقاسم المعلومات معنا".

وأضاف: "مع أوبئة أخرى رأينا في بعض الأحيان عواقب قلة شفافية الدول وعدم تقاسم المعلومات"، ومع جائحة كورونا اتهمت الصين، حيث سجلت اولى الحالات نهاية 2019، بأنها لم تعتمد الشفافية.

وتم الكشف عن زيادة غير عادية في حالات الإصابة بجدري القرود منذ مايو خارج بلدان غرب ووسط إفريقيا، حيث ينتشر الفيروس عادة، وباتت المنطقة الأوروبية مركز انتشار الفيروس.

وأوضح تيدروس أنه منذ ما يزيد قليلاً على 6 أسابيع تم إخطار منظمة الصحة العالمية بوجود 3 حالات من جدري القرود في المملكة المتحدة، ولم يسافر هؤلاء الأشخاص خارج البلاد مؤخرًا.

وقال: "منذ ذلك الحين تم إبلاغ منظمة الصحة عن أكثر من 3200 حالة إصابة مؤكدة بجدري القرود ووفاة واحدة من 48 دولة منها نيجيريا و5 مناطق تابعة لمنظمة الصحة".

وأوضح: "إضافة إلى ذلك، تم الإبلاغ منذ بداية العام عما يقارب 1500 حالة مشبوهة (...) وحوالى 70 حالة وفاة في وسط إفريقيا لا سيما في جمهورية الكونغو الديمقراطية وكذلك في جمهورية إفريقيا الوسطى والكاميرون".