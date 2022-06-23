وتقدمت أوكرانيا بطلب للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي بعد أقل من أسبوع من بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير.

وكان قرار زعماء الكتلة المكونة من 27 دولة بمنح أوكرانيا وضع "مرشح"، الخميس، سريعا بصورة غير معهودة للاتحاد الأوروبي. لكن الحرب وطلب أوكرانيا بالمسارعة في دراسة القضية كانا سببا في التعجيل بطلبها.

كما منح الاتحاد الأوروبي وضع "المرشح" لمولدوفا المتاخمة لأوكرانيا.

زيلينسكي : "لحظة فريدة وتاريخية"

ورحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بما اعتبره "لحظة فريدة وتاريخية".

وكتب زيلينسكي على تويتر "إنها لحظة فريدة وتاريخية في العلاقات بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي"، مؤكدا أن "مستقبل أوكرانيا هو في صلب الاتحاد الأوروبي".

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في مقطع مصور مع نظيره الأوروبي جوزيب بوريل "يشكل اليوم بداية مسار طويل سنسلكه معا".

وأكد أيضا عبر تويتر "أوكرانيا ستفوز. أوروبا ستنتصر" قبل أن يضيف "ينتمي الشعب الأوكراني الى الأسرة الاوروبية. مستقبل أوكرانيا هو مع الاتحاد الأوروبي".

بدوره، رأى رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميغال أن "هذا اليوم التاريخي" يشكل "مرحلة جديدة في بناء أوروبا".

وأضاف أن "صفة المرشح الرسمي لعضوية الاتحاد الأوروبي تعني إصلاحات جديدة وتقاربا واسع النطاق في كل قطاعات الاقتصاد وعملية دخول كاملة في السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي".

وتحدث رئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية أندريه يرماك عن "إصلاحات ضرورية" ينبغي أن تقوم بها أوكرانيا لتنضم الى الاتحاد الأوروبي في شكل رسمي مستقبلا، وقال "نحرص على أن نصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي".

وقد يستغرق الحصول على العضوية سنوات أو حتى عقودا. ويجب أن تستوفي البلدان مجموعة مفصلة من الظروف الاقتصادية والسياسية، بما في ذلك الالتزام بسيادة القانون والمبادئ الديمقراطية الأخرى.

وسيتعين على أوكرانيا كبح جماح الفساد الحكومي واعتماد إصلاحات أخرى.