وقال سيرغي غيداي إن القوات الروسية سيطرت على موقعي لوسكوتيفكا وراي-أولكساندريفكا جنوب ليسيتشانسك وسيفيرودونيتسك شرقي أوكرانيا.

ولم يقدم المسؤول الأوكراني مزيدا من التفاصيل، لكنه أكد أن القوات الأوكرانية ستواصل الدفاع عن سيفيرودونتسك والمناطق القريبة منها مثل زولوتي وفوفشويروفكا.

ويأتي هذا التطور بعد يوم من إعلان كييف أن القصف الروسي على هذه المناطق كان كثيفا للغاية، ما جعلها بمثابة "جحيم".

ويتقدم الروس عبر 3 اتجاهات نحو ليسيتشانسك، أحدها من سيفيرودونيتسك، ولا يفصل المدينتين سوى نهر سيفرسكي دونيتس.

وينظر إلى ليسيتشانسك على أنها موقع احتياطي يساعد الأوكرانيين في الدفاع ضد القوات الروسية.

وباتت هاتان المدينتان في الأسابيع الأخيرة محور الحرب في أوكرانيا، وسيفيرودونيتسك أكبر مدن منطقة لوغانسك الواقعة في إقليم دونباس.

وتعتبر ليسيتشانسك بمنزلة الجيب الأخير للمقاومة الأوكرانية في منطقة لوغانسك، خاصة بعدما حاصر الروس مدينة سيفيرودونيتسك وسيطروا على أجزاء منها.

وتعيش المدينتان أوضاعا مأساوية، إذ لا يوجد في أي منهما غاز أو كهرباء، ويقضي ما بين 20 و100 ألف شخص من السكان معظم وقتهم في الاختباء تحت الأرض.

ومنذ انسحاب القوات الروسية من محيط العاصمة كييف، مطلع أبريل الماضي، اتجهت الجهود الروسية نحو الشرق والجنوب.

وتسيطر موسكو وقوات الانفصاليين الموالين لها على معظم مناطق إقليم دونيتسك، وتسعى إلى استكمال السيطرة على أراضي دونيتسك ولوغانسك اللتين أعلن فيهما الانفصاليون "جمهوريتين" في عام 2014.