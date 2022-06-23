وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كيم شدد على أهمية الجهود المبذولة لتعزيز القدرات العملياتية للوحدات على الخطوط الأمامية.

ويحظى الاجتماع بمتابعة وثيقة لأنه قد يقدم أدلة على توقيت التجربة النووية التي يُعتقد أن كوريا الشمالية تستعد لها منذ أسابيع.

وقال مسؤولون في كوريا الجنوبية إن الاختبار يمكن أن يجرى "في أي وقت" وأن كيم سيقرر الموعد.

ولكن مسؤولا في المكتب الرئاسي في سول قال الأربعاء، إنه يعتقد أن بيونغيانغ قد تؤجل ما قد تكون تجربتها النووية السابعة في ضوء فعاليات سياسية تجرى بالصين والموقف بالنسبة لانتشار كوفيد-19 في البلاد.