وقالت بلدية موسكو في بيان إن "سفارة الولايات المتحدة في روسيا أصبح لديها عنوان جديد بشكل رسمي".

وباتت البعثة الدبلوماسية الآن في ساحة "جمهورية دونيتسك الشعبية" اسم إحدى المنطقتين الانفصاليتين في دونباس بأوكرانيا اللتين اعترفت موسكو بـ"استقلالهما" في فبراير قبل بدء عمليات عسكرية في أوكرانيا.

وتم إطلاق هذا الاسم على مفترق طرق لم يكن لديه اسم حتى الآن قرب السفارة، لأن أسماء الشوارع المحيطة بالبعثة الدبلوماسية لا تتغير.

وجرى اختيار هذا العنوان الرسمي الجديد بعد تصويت عبر الإنترنت نظمته سلطات موسكو وشارك فيه 278 ألفا و684 شخصا، بحسب بيان البلدية.

وتذكر هذه الخطوة باجراء مماثل قامت به الولايات المتحدة، قبل سنوات، في خطوة لإدانة سجل روسيا الحقوقي.

وفي 2018، تم إطلاق اسم "بوريس نيمتسوف بلازا" على قسم من الجادة الممتدة قرب سفارة روسيا في واشنطن في إشارة الى المعارض الروسي الذي تم اغتياله عام 2015 قرب الكرملين.