ونقلت الوكالة عن مسؤولم محلي لم تذكر اسمه إن حريقا شب في مصفاة نوفوشاختينسك الروسية في منطقة روستوف.

وأضاف المصدر أن إحدى الطائرتين اصطدمت بوحدة نقل حراري ثم بدأ الحريق بعد ذلك. وحلقت الطائرة المسيرة الأخرى مبتعدة".

وذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء نقلا عن هيئة الطوارئ المحلية إن الحريق تم إخماده.

ويأتي هذا التطور بعد يومين من تقارير تحدثت عن استهداف القوات الأوكرانية منصات نفطية في البحر، قبالة شبه جزيرة القرم.

وأشارت السلطات الروسية إلى أن الاستهداف الأوكراني لمنصات النفط، أسفر عن سقوط 3 جرحى على الأقل، في حين تجري عمليات إنقاذ.

وبعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، اتهمت موسكو كييف بشن هجمات على منشآت داخل أراضيها عبر الطائرات.

وفي الأول من أبريل الماضي، أعلنت روسيا أنها تعرضت لأول هجوم أوكراني طال منشأة تخزين وقود في بيلغورود، وقالت حينها إن الهجوم جرى عبر المروحيات.

وبعدها تكررت الهجمات الأوكرانية المفترضة داخل الأراضي الروسية.

وتقول كييف إن من حقها شن هجمات داخل الأراضي الروسية، لكنها لم تتبن رسميا هجمات في تلك المناطق.