وبوسع هذا الصاروخ النووي أن يصل إلى بريطانيا خلال 3 دقائق فقط.

وتعهد بوتن خلال لقائه عددا من من خريجي الأكاديميات العسكرية في الكرملين، بتطوير الجيش عبر تزويده بأحدث الأسلحة.

وقال الرئيس الروسي في اللقاء إن بلاده ستدخل أول مجموعة من صواريخ "الشيطان 2" في الخدمة مع نهاية العام الجاري، ضمن جهود تطوير الجيش وتحديث أسلحته.

وكانت تقديرات سابقة أفادت بأن روسيا ستنشر الصاروخ في الخريف المقبل.

ويعتقد أن صاروخ "الشيطان 2"، الذي يعرف أيضا باسم "آر إس - 28 سارمات" هو الأبعد مدى بين الصواريخ العابرة للقارات، وقادر على ضرب أهداف على بعد أكثر من 11 ألف كيلومتر، وهذا يعني أن بوسعه ضرب أوروبا وأميركا بكل سهولة.

ويقول خبراء غربيون إن بوسع هذا الصاروخ حمل 10 رؤوس نووية وشراك خداعية، أي أن بوسعه تدمير دول بأكملها مثل بريطانيا وفرنسا، وفق صحيفة "تلغراف" البريطانية.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، قد أشاد في وقت سابق بالصاروخ، واصفا إياه بـ"لا مثيل له"، معتبرا أنه سيعزز قدرات الجيش الروسي.

وفي أبريل الماضي، أعلن الجيش الروسي أنه أجرى أول تجربة ناجحة على الصاروخ في خضم الحرب مع أوكرانيا.