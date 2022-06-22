وأقر هيكتور كابريرا فوينتيس (37 عاما) بالذنب في فبراير للعمل لحساب حكومة أجنبية دون إخطار السلطات الأميركية.

وقال: "أشعر بالأسف الشديد والندم لما فعلته، وأعتذر من الولايات المتحدة".

وأضاف عالم الكيمياء الحيوية البارز "كل شخص يرتكب أخطاء في حياته وكان هذا خطأي الأكبر".

وأوقف هيكتور كابريرا فوينتيس الذي كان يعيش في سنغافورة، في العام 2020 في ميامي بتهمة تجسسه، لحساب موسكو، على "مصدر حكومي أميركي"، وفقا لوزارة العدل الأميركية.

وكان مسؤول روسي جنّده في العام 2019، وفق وثائق قضائية. وكان المتهم يواجه ما يصل إلى 10 سنوات في السجن.