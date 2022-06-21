ووصف جهاز أمن الدولة الأوكراني أحد المحتجزين بأنه مسؤول كبير في أمانة مجلس الوزراء، والثاني بأنه رئيس قسم في غرفة التجارة والصناعة، وهي جماعة ضغط لرجال الأعمال.

وقال في بيان على تطبيق "تلغرام"، إنه نفذ "عملية خاصة متعددة المراحل" لتفكيك حلقة التجسس المزعومة.

وتابع: "نتيجة لذلك، في كييف اعتقل رئيس قسم في أمانة مجلس الوزراء ورئيس إحدى إدارات غرفة التجارة والصناعة. نقل المسؤولان معلومات مخابرات مختلفة إلى العدو بدءا من حالة قدرتنا الدفاعية إلى الترتيبات على الحدود والبيانات الشخصية لضباط إنفاذ القانون الأوكرانيين".

ولم تعلق روسيا على الفور على البيان.

وظهر المشتبه بهما الرئيسيان وهما جالسان أمام العلم الأوكراني في مقطع مصور، وقالا إنهما تعاونا مع موسكو، التي بدأت عمليتها العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير.

وأورد جهاز الأمن الأوكراني أن روسيا دفعت للمشتبه بهما ما بين ألفين و15 ألف دولار لكل مهمة، اعتمادا على مستوى السرية وأهمية المعلومات.

وقال أحد الرجلين في المقطع المصور إنه تلقى 33 ألف دولار مقابل أنشطته، وقال الآخر إنه تلقى 27 ألف دولار.

واقر أحدهما بتعاونه مع روسيا منذ عام 2016. وقال الآخر إنه بدأ هذا النشاط منذ عام 2019.