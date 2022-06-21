وفي كل مرة يطل فيها فلاديمير بوتن أمام الكاميرات، تنتشر تساؤلات عما إذا كانت تظهر عليه علامات المرض، لا سيما من جانب وسائل الإعلام الغربية.

ولدحض هذه التكهنات، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف خلال مقابلة مع قناة "إن بي سي" الأميركية: "يمكنني أن أخبرك بشيء واحد، أنه بالأمس، في فترة ما بعد الظهر، لعب الهوكي. بالأمس كان يلعب الهوكي، ففكر أنت كيف هي صحته!".

وكان بيسكوف يقصد عطلة نهاية الأسبوع.

ووصف المتحدث التقارير حول صحة الرئيس الروسي بـ"السخيفة"، ونفى عدة مرات أنه مصاب بمرض عضال، كما ذكرت بعض صحف غربية.

كما أشار إلى الخطاب المطول الذي ألقاه بوتن في المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبرغ، الأسبوع الماضي، لتبديد التكهنات.

وقال إن الرئيس الروسي "تحدث لمدة ثلاث ساعات ونصف قبل أن يشارك في حلقة نقاش"، مضيفا: "فكر فقط، إذا كان يمكن لرجل غير سليم أن يقوم بذلك".

وعلى مدار السنوات الماضية، يحرص بوتن على الظهور في صورة الرياضي العاشق لهوكي الجليد وركوب الخيل والسباحة وقيادة السيارات، وذلك في أوقات فراغه.